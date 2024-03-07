Происшествия 07 марта 2024, 17:41 Два человека погибли в массовом ДТП в Пензенской области

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ДТП, в котором скончались два человека, произошло на 602-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс», ссылаясь на управление Госавтоинспекции по региону.

Сообщается, что участниками аварии стали 24-летний водитель Kia Rio, водитель тягача DAF с полуприцепом и 57-летний мужчина за рулем Lada Granta.

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На месте аварии погибли водитель и 59-летняя пассажирка иномарки. Еще троих человек с травмами различной степени тяжести увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.