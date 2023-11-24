Происшествия 24 ноября 2023, 12:56 Два человека погибли в массовом ДТП в Нижегородской области МЧС: 2 человека погибли в ДТП с 5 машинами в Дзержинске Нижегородской области Пресс-служба МЧС

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Два человека стали жертвами массового ДТП в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону на своем официальном сайте.

Как указали в ведомстве, Центр управления в кризисных ситуациях получил сообщение об аварии на Автозаводском шоссе. Там столкнулись пять автомобилей.

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«В результате ДТП два человека погибли», — сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Еще один человек получил травмы. Детей среди погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, жертвами аварии стали две женщины — пассажирки отечественного автомобиля. В главке МВД сообщили о троих пострадавших.

В пресс-службе также уточнили, что авария произошла на 13-м километре Автозаводского шоссе. На этом участке столкнулись большегруз и четыре легковых автомобиля, указали в региональном главке МВД.

Ранее мужчина погиб в ДТП в Арзамасском округе Нижегородской области. Его автомобиль перевернулся на трассе, а затем загорелся.