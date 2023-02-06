Происшествия 06 февраля 2023, 15:14 Два человека погибли в массовом ДТП под Санкт-Петербургом

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Столкновение сразу четырех автомобилей произошло на трассе Санкт-Петербург — Псков. В результате аварии погибли два человека, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло на 36 километре Киевского шоссе. В настоящий момент инспекторы ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

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Отмечается, что в результате столкновения погибли два человека, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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