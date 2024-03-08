Происшествия 08 марта 2024, 09:06 Два человека погибли в массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Госавтоинспекция Югры: под Тюменью произошло массовое ДТП с погибшими Пресс-служба Госавтоинспекции Югры

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В Нефтеюганском районе Тюменской области произошла авария с участием четырех машин. В результате массового ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

В ведомстве уточнили, что вечером 7 марта 2024 года на 606-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 66-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Niva при обгоне врезался в машину Shacman и МАЗ, который от удара вылетел на встречку и столкнулся с КамАЗом. После этого грузовики загорелись.

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В результате аварии водитель и пассажир автомобиля МАЗ скончались на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства массового ДТП.

Ранее под Саратовом столкнулись две иномарки и автомобиль «Лада Гранта». Авария унесла жизнь трех человек, находившихся в салоне отечественной легковушки.