Два человека погибли в лобовом столкновении с КамАЗом в Ставропольском крае

В Ставропольском крае два человека стали жертвами лобового столкновения легковушки с КамАЗом.

Как сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, трагедия произошла в ночь на четверг на трассе, которая ведет из Пятигорска в Георгиевск.

ВАЗ-21144 под управлением водителя, не имеющего прав, выехал на встречную полосу, где в это время ехали Toyota Camry и КамАЗ. В результате лобового столкновения с грузовиком смертельные травмы получили водитель и пассажир отечественного авто. Еще один пассажир находится в реанимации. Трагедии способствовало то, что погибшие водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас полиция устанавливает все детали трагедии.