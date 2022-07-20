Два человека погибли в лобовом столкновении машин в Нижегородской области

Серьезное ДТП произошло под Шарангой Нижегородской области 19 июля. Там произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное УГИБДД.

Авария случилась около двух часов ночи. ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2114. В результате ДТП на месте происшествия погибли мужчины 23 и 27 лет. Еще трое пассажиров также получили серьезные травмы. Их доставили в медицинское учреждение.