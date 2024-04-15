Происшествия 15 апреля 2024, 11:03 Два человека погибли в квартирном пожаре в Перми

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Мощный пожар охватил квартиру на девятом этаже многоквартирного дома в Перми. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Загорелся один из домов на улице Клары Цеткин. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались из здания 20 жильцов. Еще двоим оказали помощь спасатели.

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В ходе ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела двух человек. Организована проверка.