Происшествия 17 января 2023, 09:56 Два человека погибли в Каховке при обстреле со стороны ВСУ «Известия»: ВСУ обстреляли Каховку, погибли два человека РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли в ночь на 17 января Каховку в Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, сообщили «Известия».

По данным издания, еще два человека получили ранения. Один из пострадавших — ребенок. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Подробности случившегося уточняются.

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Крым 24» заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Херсоне, который временно находится под контролем ВСУ. Сальдо обратил внимание, что украинские военные продолжают обстреливать инфраструктурные объекты.

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Накануне, 16 января, ВСУ в очередной раз подвергли массированным обстрелам несколько районов Донецка. Снаряды разрушили жилой дом, аптеку и торговый центр.

По информации мэра города Алексея Кулемзина, три человека погибли: две женщины и мужчина. В городе продолжают разбирать завалы.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в понедельник под огнем оказались также поселок Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, два района Макеевки и Еленовка.