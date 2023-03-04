Происшествия 04 марта 2023, 16:01 Два человека погибли в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько: количество погибших при обстреле Горловки ВСУ возросло до двух РИА «Новости»

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух погибших в результате обстрела города украинскими боевиками. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале.

«Количество погибших в результате украинской вооруженной агрессии жителей Горловки возросло до двух. Светлая память погибшим», — отметил Приходько.

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В субботу, 4 марта, обстрелу подвергся Калининский район Горловки. Ранее стало известно о погибшей 59-летней женщине и об одном раненом мужчине.

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Мэр уточнил, что украинский снаряд попал в жилой дом № 48 на улице Прилуцкого. Рядом уничтожены два грузовика и легковой автомобиль. После прямого попадания ракеты загорелся гараж в автокооперативе «Старт».

В среду, 1 марта, девять человек пострадали при обстрелах Донецка и Горловки со стороны украинских войск. Ранения получили девять мирных жителей, среди них мальчик 2017 года рождения.