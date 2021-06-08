Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области столкновение автомобиля с деревом обернулось гибелью водителя и его пассажирки.

Как сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию ГУ МВД по региону, трагедия произошла на автодороге Иловатка - Палласовка на участке, проходящем по Николаевскому району.

ВАЗ-21093 под управлением 53-летнего водителя, который был лишен водительских прав, вылетел с дороги и врезался в большое дерево.

Водитель и находившаяся в салоне машины 57-летняя женщина погибли на месте ДТП.