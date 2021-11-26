Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области два человека стали жертвами ДТП, передает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на трассе между Ленинском и Волжским. 38-летний водитель иномарки Volkswagen Polo не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в легковушку LADA Largus. Водитель отечественного авто и его пассажирка получили смертельные травмы. Виновник ДТП госпитализирован с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело.