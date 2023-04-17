Происшествия 17 апреля 2023, 15:37 Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

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Смертельная авария произошла накануне в Иловлинском районе Волгоградской области. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По предварительным данным, 17-летний подросток за рулем «Волги» не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. Молодой человек двигался со стороны станции Сиротинская в сторону станции Новогригорьевская.

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Прибывшие на место ЧП медики зафиксировали смерть подростка и его 20-летнего пассажира. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.