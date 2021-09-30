Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области после столкновения ВАЗ-2114 и «Газели» сгорели два пассажира легкового автомобиля. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на 754-м километре автодороги Р-22 «Каспий». После лобового столкновения загорелись оба автомобиля. Находившиеся в легковушке пассажиры погибли. Те, что были в грузовике, выжили, но получили травмы. Им потребовалась врачебную помощь.