Два человека погибли в ДТП в Свердловской области

На автотрассе Екатеринбург — Серов в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru.

По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем Kia Rio потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Transporter. В результате автоледи и ее пассажир скончались на месте. Шестилетний ребенок, также находившийся в салоне авто на момент ДТП, получил травмы и был госпитализирован.