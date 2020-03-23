Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае

Водитель автомобиля ВАЗ-21102 не пропустил на перекрестке машину такой же марки. Подчеркивается, что второй автомобиль двигался по главной дороге. В результате ДТП травмы получили четыре человека, среди которых есть несовершеннолетний подросток. Погибли двое.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что у автомобиля-нарушителя резина была изношена, что не соответствует правилам безопасности на дороге. Правоохранители организовали проверку.