23 марта 2020, 19:08
Два человека погибли в ДТП в Ставропольском крае
На территории города Ипатово Ставропольского края столкнулись два автомобиля. погибли два человека, сообщил сайт newstracker.ru.
Водитель автомобиля ВАЗ-21102 не пропустил на перекрестке машину такой же марки. Подчеркивается, что второй автомобиль двигался по главной дороге. В результате ДТП травмы получили четыре человека, среди которых есть несовершеннолетний подросток. Погибли двое.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что у автомобиля-нарушителя резина была изношена, что не соответствует правилам безопасности на дороге. Правоохранители организовали проверку.