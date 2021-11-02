Два человека погибли в ДТП в Сочи

Авария с участием автомобиля ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter произошла в Сочи. В результате происшествия погибли два человека. Об этом написал ТАСС.

«Произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Двое погибших — в ВАЗ-2114, пять пострадавших — в Mercedes Sprinter», — процитировала «Свободная пресса» сообщение единой дежурно-диспетчерской службы района.

ДТП случилось в Лазаревском районе города на федеральной трассе Джубга - Сочи. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу движения.