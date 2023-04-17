Происшествия 17 апреля 2023, 14:45 Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло в воскресенье вечером на трассе в Ростовской области. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на областное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку. После столкновения машины загорелись, оба водителя погибли на месте аварии до приезда бригады медиков.

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Отмечается, что в настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины ДТП.