Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области недалеко от поселка Новинки автомобиль SKODA насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на региональное МВД.

Авария произошла на 444-м километре трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород. Водитель сбил мужчину и женщину, которые пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Они получили смертельные травмы и скончались.