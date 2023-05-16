16 мая 2023, 18:17
Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Столкновение двух грузовых автомобилей произошло на трассе в Чкаловском районе Нижегородской области. В аварии погибли два человека, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, шофер за рулем большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с "газелью". Фура улетела в кювет, от полученных травм оба водителя грузовиков скончались до приезда медиков.
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Отмечается, что по факту аварии проводится проверка.
ДТП
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