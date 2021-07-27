27 июля 2021, 16:09
Два человека погибли в ДТП в Магаданской области
В ДТП в Магаданской области погибли два человека, а также пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщил RT.
Авария произошла на трассе Якутск — Магадан. Столкнулись автомобили Nissan Teana и Honda Fit, двигавшиеся навстречу друг другу. В результате столкновения погибли водитель одной машины и пассажирка другой. Кроме того, пострадал находившийся в одной из машин семилетний ребенок. Он госпитализирован с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.
Полиция проводит расследование, возбуждено уголовное дело.