Происшествия 06 июня 2023, 17:10 Два человека погибли в ДТП в Ленобласти

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Ленинградской области. В аварии погибли два человека, сообщил Пятый канал.

По предварительным данным, машины столкнулись после того, как одна из них выехала на встречную полосу. От полученных травм оба водителя легковушек скончались на месте.

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Как сообщили «Дни.ру», также в ДТП пострадали женщина и трое детей, которые находились в салоне одного из автомобилей.