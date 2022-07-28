Два человека погибли в ДТП в Кузбассе

ДТП с участием пяти человек произошло накануне в кузбасском городе Прокопьевск в районе улицы Техническая. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на слова мэра города Максима Шкарабейникова.

По информации градоначальника, происшествие случилось между остановками «Марии Старцевой» и «Шахта им. Ворошилова». Водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в движущийся экскаватор.

От полученных травм водитель иномарки и его 46-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Еще трех человек, в том числе двух детей, отвезли в больницу. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.