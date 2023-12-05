05 декабря 2023, 16:31
Два человека погибли в ДТП в Курганской области за сутки
Две смертельных аварии произошли на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области за минувшие сутки. В ДТП погибли два водителя, сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД региона.
По предварительным данным, в первом случае около деревни Новое Заворина 66-летний водитель за рулем Mercedes-Benz врезался в автомобиль Bertone с полуприцепом на встречной полосе.
Реклама
Вторая авария произошла возле поселка Мишкино, 20-летний парень за рулем легковушки Lada Granta столкнулся с КамАЗом при обгоне.
ДТП
Реклама
Реклама