Происшествия 27 декабря 2023, 18:03 Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Тихорецк — Ленинское в Тихорецком районе Краснодарского края. В аварии погибли два человека, сообщил сайт«Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Lada Granta.

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Отмечается, что два человека скончались на месте аварии до приезда скорой, еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.