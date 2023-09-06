06 сентября 2023, 18:59
Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Сразу четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе М4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края в районе села Дефановки. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.
По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки Kia Cerato выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом и двумя грузовиками.
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Отмечается, что от полученных в ДТП травм скончались водитель и пассажирка легковушки. Еще одну женщину, находившуюся в салоне Kia Cerato, доставили в больницу.
ДТП
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