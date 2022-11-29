Происшествия 29 ноября 2022, 15:32 Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

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Две легковые машины столкнулись в Краснодарском крае. Два человека погибли, четверо получили травмы, сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

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По предварительным данным, причиной стало то, что автомобиль Toyota Avensis вылетел на встречную полосу. Там он врезался в Nissan Largo. Водитель первого и его пассажирка скончались на месте аварии. Мужчина за рулем второй машины и трое пассажиров попали в больницу.