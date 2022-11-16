Происшествия 16 ноября 2022, 13:17 Два человека погибли в ДТП в Ивановской области

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ДТП, случившееся накануне в селе Писцово Комсомольского района Ивановской области, унесло жизни двоих человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, водитель Datsun не справился с управлением и съехал за пределы проезжей части. В результате аварии он погиб. Также скончалась женщина, находившаяся в машине. Еще одному человеку потребовалась помощь медиков.

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Известно, что виновник аварии был лишен водительских прав.

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