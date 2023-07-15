Происшествия 15 июля 2023, 08:36 Два человека погибли в ДТП с зерновозом и рейсовым автобусом под Краснодаром МВД: двое пассажиров погибли, 10 пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом под Краснодаром

Читать 360tv в

Авария с участием рейсового автобуса и зерновоза произошла на 91 километре автодороги «Краснодар — Ейск». Погибли двое пассажиров, 10 попали в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 15 июля около 05:10 в Брюховецком районе под Краснодаром. По предварительным данным, водитель грузовика «МАН» выехал на встречку и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

Реклама

«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — заявил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

На месте происшествия работают спецслужбы, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и причины произошедшего. Пока нет информации, почему именно водитель большегрузы выехал на полосу встречного движения.

Ранее два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области. Авария произошла на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор. Кроссовер Nissan Pathfinder не поделил дорогу с автобусом, который ехал из Красноярска в Братск.