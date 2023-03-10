Происшествия 10 марта 2023, 13:19 Два человека погибли в ДТП с участием скорой в Бурятии

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Столкновение грузового автомобиля и машины скорой помощи произошло на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В аварии погибли два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным Nation News, в результате ДТП скончались водитель скорой помощи и женщина, сопровождающая пациента.

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Отмечается, что авария произошла в пяти километрах от города Бабушкин. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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