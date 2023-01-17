Происшествия 17 января 2023, 14:20 Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье

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Столкновение двух легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса произошло на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. В результате аварии два человека погибли и шестеро пострадали, сообщил RT.

Водитель за рулем отечественного автомобиля задел иномарку, в результате чего оба транспортных средства выехали на встречную полосу. Там легковые машины столкнулись с микроавтобусом Mercedes.

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В результате аварии скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля.

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