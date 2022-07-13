Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика в Ростовской области

ДТП произошло на 36-м километре автодороги «Азов-Староминская» в Ростовской области. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды местного ГИБДД.

Авария произошла вечером 13 июля. Как сообщили сотрудники полиции, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом, за рулем которого находился 23-летний молодой человек. В результате легковушка отлетела в сторону, где столкнулась с другим КАМАЗом. Водитель и пассажир Nexia погибли.