Два человека погибли в ДТП с участием красноярской маршрутки

Автобус и маршрутка столкнулись в Красноярском крае на трассе «Красноярск — Железногорск». Авария унесла жизни двух человек, еще один пострадал.

ДТП произошло утром 13 ноября на 13-м километре автодороги, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Предварительно установлено, что ехавшая в сторону Красноярска Toyota Corolla вылетела на встречную полосу и врезалась в микроавтобус Iveco, который вышел на маршрут №120.

«В результате столкновения погибли водитель и пассажир иномарки. Еще один пассажир — женщина — доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

В момент аварии в маршрутке находились 10 человек. Медики осмотрели их на месте происшествия, оказав разовую помощь по необходимости.

Полиции предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.