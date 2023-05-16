16 мая 2023, 18:54
Два человека погибли в ДТП с участием грузовиков в Тюменской области
Столкновение легкового автомобиля и двух грузовых машин произошло на федеральной трассе в районе Тобольска в Тюменской области. В аварии погибли два человека, сообщил «ФедералПресс».
По предварительным данным, иномарка Renault Logan столкнулась с грузовой фурой MAN, машины двигались в одном направлении. От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где она врезалась в большегруз Renault Premium.
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Как сообщили «Новые известия», от полученных травм скончались водитель и пассажир легкового автомобиля.
ДТП
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