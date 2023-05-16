Происшествия 16 мая 2023, 18:54 Два человека погибли в ДТП с участием грузовиков в Тюменской области

Читать 360tv в

Столкновение легкового автомобиля и двух грузовых машин произошло на федеральной трассе в районе Тобольска в Тюменской области. В аварии погибли два человека, сообщил «ФедералПресс».

По предварительным данным, иномарка Renault Logan столкнулась с грузовой фурой MAN, машины двигались в одном направлении. От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где она врезалась в большегруз Renault Premium.

Реклама

Как сообщили «Новые известия», от полученных травм скончались водитель и пассажир легкового автомобиля.