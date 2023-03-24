24 марта 2023, 13:36
Два человека погибли в ДТП с участием грузовиков в Новосибирской области
Столкновение легковой машины с двумя грузовыми автомобилями произошло на трассе в Новосибирской области. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем машины Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом IVECO. Затем легковушка врезалась в грузовую фуру Mersedes.
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Отмечается, что в результате аварии отечественный автомобиль практически полностью уничтожен, водитель легковушки и женщина-пассажир погибли.
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ДТП
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