Происшествия 24 марта 2023, 13:36 Два человека погибли в ДТП с участием грузовиков в Новосибирской области

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Столкновение легковой машины с двумя грузовыми автомобилями произошло на трассе в Новосибирской области. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем машины Lada Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом IVECO. Затем легковушка врезалась в грузовую фуру Mersedes.

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Отмечается, что в результате аварии отечественный автомобиль практически полностью уничтожен, водитель легковушки и женщина-пассажир погибли.

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