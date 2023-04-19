19 апреля 2023, 16:25
Два человека погибли в ДТП с участием грузовика во Владимирской области
Столкновение легкового автомобиля с грузовой фурой произошло на трассе в Киржачском районе Владимирской области. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной. От полученных травм водитель легковушки и пассажир скончались на месте. В ДТП также пострадал шофер большегруза, его доставили в больницу.
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Отмечается, что по факту произошедшего полицейские проводят проверку.
ДТП
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