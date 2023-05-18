Происшествия 18 мая 2023, 16:44 Два человека погибли в ДТП с участием грузовика во Владимирской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины не справился с управлением и врезался в стоящую на дороге фуру. От полученных травм он скончался на месте аварии, пассажирка легковушки погибла в машине скорой помощи.

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Отмечается, что причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.