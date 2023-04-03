Происшествия 03 апреля 2023, 15:39 Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Свердловской области

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Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на Пермском тракте под поселком Ачитом в Свердловской области. В аварии погибли два человека, сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

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Отмечается, что водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады медиков.