03 апреля 2023, 15:39
Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Свердловской области
Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на Пермском тракте под поселком Ачитом в Свердловской области. В аварии погибли два человека, сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
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Отмечается, что водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады медиков.
ДТП
Свердловская область
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