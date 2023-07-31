Происшествия 31 июля 2023, 12:42 Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Ростовской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины не справился с управлением и на полной скорости врезался в «газель», которая двигалась по встречной полосе.

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Отмечается, что от полученных травм в ДТП скончались водитель и пассажирка легковушки.