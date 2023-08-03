Происшествия 03 августа 2023, 11:55 Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Пермском крае

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Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на трассе Кукуштан — Чайковский в Пермском крае. В аварии погибли два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, шофер КамАЗа выехал на встречную полосу, где врезался в отечественный автомобиль Lada Kalina.

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Как сообщило Ura.ru, водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте ДТП.