Происшествия 18 апреля 2023, 13:32 Два человека погибли в ДТП с участием грузовика на Ставрополье

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Столкновение «ВАЗ-2107» и грузовой машины произошло на трассе в Ставропольском крае. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, отечественная машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой. В результате ДТП скончались водитель и пассажир легковушки. Также пострадала девушка из «ВАЗ-2107», в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

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Отмечается, что авария произошла на трассе «Новоалександровск — Кропоткин».