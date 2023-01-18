18 января 2023, 17:16
Два человека погибли в ДТП с участием двух легковушек под Челябинском
Лобовое столкновение иномарки Mitsubishi Lancer с отечественным автомобилем ВАЗ-2115 произошло на трассе в Челябинской области. В результате ДТП погибли два человека, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной легковушкой.
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В результате аварии от полученных травм скончались водитель и пассажир машины ВАЗ-2115.
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Челябинская область
ДТП
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