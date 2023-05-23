23 мая 2023, 14:03
Два человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков в Краснодарском крае
Столкновение легкового автомобиля и двух грузовых машин произошло на трассе в Динском районе Краснодарского края. В аварии погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По предварительным данным, водитель за рулем легковой иномарки столкнулся с КамАЗом. От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где она врезалась в грузовую фуру ГАЗ-2217.
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Отмечается, что от полученных травм в аварии скончались водители легковой машины и грузовика «Соболь».
ДТП
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