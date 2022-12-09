Происшествия 09 декабря 2022, 17:18 Два человека погибли в ДТП с участием большегруза под Тюменью

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Столкновение легкового автомобиля и большегруза произошло на 255 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с большегрузом.

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В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте ДТП движение регулируется автоинспекторами.

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