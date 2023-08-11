Происшествия 11 августа 2023, 12:03 Два человека погибли в ДТП с участием бензовоза под Самарой

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Столкновение бензовоза с двумя легковыми автомобилями произошло на трассе М-5 «Урал» под Самарой. В аварии погибли два человека, сообщил Пятый канал.

По предварительным данным, у грузовой фуры лопнуло колесо, в результате чего она выехала на встречную полосу и врезалась в две машины. После столкновения бензовоз взорвался, огонь перекинулся на иномарку.

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Отмечается, что водитель и пассажир легковушки не смогли выбраться из горящего авто, от полученных травм они скончались, сообщили «Дни.ру».