19 февраля 2024, 15:14
Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза в Нижегородской области
Смертельная авария с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза произошла в понедельник, 19 февраля, на переезде у станции Алешино в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н».
Как уточнили в пресс-службе Нижегородской транспортной прокуратуры, водитель отечественной машины не справился с управлением и въехал под тепловоз. По предварительным данным, два человека погибли на месте.
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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники регионального УГИБДД.
ДТП
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