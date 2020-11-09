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    09 ноября 2020, 13:40

    Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Украине

    Полина Петрова

    Рейсовый автобус перевернулся на юге Украины. В ДТП погибли два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя начальника отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова.
    Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Украине

    Отмечается, что транспортное средство следовало по направлению Херсон — Садовое.

    «Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое, по предварительной информации, погибли два человека на месте, более десятка травмированных», — процитировала Байдарова «Газета.ru».

    На место аварии направлены следователи и сотрудники полиции. В настоящий момент причины и детали ДТП устанавливаются.