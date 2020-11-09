Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Украине

Отмечается, что транспортное средство следовало по направлению Херсон — Садовое.

«Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое, по предварительной информации, погибли два человека на месте, более десятка травмированных», — процитировала Байдарова «Газета.ru».

На место аварии направлены следователи и сотрудники полиции. В настоящий момент причины и детали ДТП устанавливаются.