09 ноября 2020, 13:40
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Украине
Рейсовый автобус перевернулся на юге Украины. В ДТП погибли два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя начальника отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталия Байдарова.
Отмечается, что транспортное средство следовало по направлению Херсон — Садовое.
«Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое, по предварительной информации, погибли два человека на месте, более десятка травмированных», — процитировала Байдарова «Газета.ru».
На место аварии направлены следователи и сотрудники полиции. В настоящий момент причины и детали ДТП устанавливаются.