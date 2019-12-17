17 декабря 2019, 18:00
Два человека погибли в ДТП с поездом в Казахстане
Авария с участием поезда и легковушки произошла в Казахстане. Два человека погибли, еще один пострадал, сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Карагандинского отделения полиции.
«В результате ДТП водитель автомашины и его 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, а 47-летний пассажир данной машины с различными травмами доставлен медучреждение», — рассказали представители МВД.
По имеющейся информации, столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и грузовой поезд. ДТП случилось в 37 километрах от города Балхаш на железнодорожном переезде без шлагбаума. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.