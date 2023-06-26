Происшествия 26 июня 2023, 18:10 Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Хабаровском крае

Читать 360tv в

ДТП произошло в поселке Заветы Ильича Хабаровского края. Там водитель мотоцикла врезался в микроавтобус. Об этом сообщил Transsibinfo со ссылкой на региональный отдел пропаганды ГИБДД.

Как удалось установить, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус Mazda Bongo. В результате водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Смерть пассажира байка наступила в больнице.

Реклама

По предварительным данным, причиной аварии послужило нарушение правил ПДД со стороны мотоциклиста.