Происшествия 07 июля 2023, 13:38 Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и маршруткой в Подмосковье Мотоцикл врезался в стоящую на остановке маршрутку в Воскресенске, погибли два человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Смертельная авария с участием мотоцикла и маршрутки произошла в городе Воскресенске, водители и пассажир байка погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

ЧП произошло вечером в четверг, 6 июля. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и влетел в стоящий на остановке маршрутный автобус. В результате столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла.

Реклама

На появившихся в социальных сетях кадрах с места ДТП видно, что у маршрутки серьезно смята боковая часть кузова и выбиты стекла.

Утром в пятницу, 7 июля, авария с участием мотоциклиста произошла в Северном административном округе Москвы. Во время движения по Большой Академической улице он столкнулся с автобусом. На место прибыли экстренные службы и перекрыли часть полосы движения.

Водителя двухколесной техники в тяжелом состоянии отвезли в больницу.