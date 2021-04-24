Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Микроавтобус столкнулся с легковой машиной на 73-м километре дороги Краснодар — Верхнебаканский в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла 24 апреля, в 11:00. За рулем ВАЗ-2106 сидел 60-летний водитель. При повороте налево он не пропустил «газель» и врезался в автобус.

В результате ДТП две пассажирки легковушки погибли. Одна женщина скончалась на месте, другая — в больнице. Их личности устанавливаются. Водитель и пять пассажиров «газели» получили травмы.

Микроавтобус № 105 следовал по маршруту Абинск — Холмская, в салоне сидели восемь человек.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить обстоятельства происшествия.

Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет, отметили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.